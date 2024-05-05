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Cтало известно, как россияне относятся к работе с питомцем в офисе

«Работа.ру»: каждый пятый работающий россиянин хотел бы брать питомца в офис

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Depositphotos

Возможность время от времени брать домашнего питомца на работу хотели бы иметь 20% работающих россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» среди более 3,5 тыс. пользователей из всех регионов страны, копия есть у «Газеты.Ru».

При этом лишь 7% респондентов на данный момент могут приводить своих питомцев – кошек, собак и других животных – в офис. Чаще всего этой опцией пользуются маркетологи и дизайнеры (по 15%).

Положительно к присутствию животных в офисных помещениях относятся 32% участников опроса. Женщины настроены более благожелательно (36%), чем мужчины (24%). «Животные способствуют приливу эндорфинов и повышению лояльности сотрудников», — поясняет директор по персоналу компании Юлия Санина.

Вместе с тем почти половина (44%) опрошенных опасаются, что питомцы будут мешать рабочему процессу. Такие ответы чаще давали респонденты из Москвы, Подмосковья (45%), а также Санкт-Петербурга и Ленобласти (40%).

Еще 15% участников высказались против ввиду аллергии на животных. При этом среди мужчин аллергиков оказалось больше (18%), чем среди женщин (14%).

Нейтральное отношение к возможности брать животных на работу выразили 53% респондентов, для которых этот вопрос некритичен.

Ранее стали известны траты россиян на сладкое.

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