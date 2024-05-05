Месси совершил пять результативных действий за матч

«Интер Майами» дома крупно обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 6:2 в матче МЛС. В составе победителей хет-трик оформил уругвайский нападающий Луис Суарес. Аргентинец Лионель Месси оформил пять голевых передач и отметился одним забитым мячом.

Таким образом, Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одном матче. А также стал первым игроком в истории МЛС по этому показателю.

После 11 матчей сезона «Интер Майами» с 21-м набранным очком лидирует в чемпионате. На три очка меньше у идущего вторым «Цинциннати». Однако у команды есть одна игра в запасе.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В новом сезоне аргентинец провел семь матчей, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

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