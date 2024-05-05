В украинском Днепре повредили объекты инфраструктуры

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) на Украине зафиксировали новые повреждения на объектах инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Днепропетровской области (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, после звуков взрывов, которые слушали до этого, возникло несколько пожаров. Лысак добавил, что в Никополе Днепропетровской области повреждения обнаружили на двух предприятиях. Других подробностей чиновник не назвал.

Информация о первом и втором взрыве в Днепре появилась в ночь на 5 мая с интервалом в полчаса.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что в Павлограде на Украине после взрывов наблюдаются перебои с электричеством.