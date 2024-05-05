В МИД РФ назвали уродством изменения в олимпийском движении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о желании президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха искупаться в Сене в преддверии Олимпийских игр в Париже. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Превращают олимпийское движение в уродство», — сказала Захарова.

До этого о готовности поплавать в реке заявляли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов и по окончании Игр 2024 года станет вторым городом, трижды принимавшим летние Олимпийские игры после Лондона.

Ранее Журова одним словом описала парижскую Олимпиаду.