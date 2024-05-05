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В Кемерове врачи спасли мужчину с колотой раной сердца

Кузбасские врачи прооперировали мужчину с колотой раной сердца

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Дмитрий Беглов/VK

В Кемеровской городской клинической больнице хирурги спасли пациента с ранением сердца. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Беглов.

Пациент был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, у мужчины было критически низкое давление и сильное кровотечение, в области сердца кемеровчанина медики обнаружили колотое ранение глубиной четыре сантиметра.

«Специалисты действовали быстро, четко и слаженно. Вскрыли грудную клетку, ушили раны левого желудочка и предсердия, дренировали плевральную полость. Переливанием восполнили кровопотерю 2,6 литра», — сообщил глава минздрава.

Трое суток после операции пациент провел в реанимации, затем был переведен в отделение травматологии.

До этого сообщалось, что в Балашихинской больнице медики спасли жизнь пациенту, который получил ножевое ранение сердца во время ссоры в бане. Зашивать рану в сердце пришлось не останавливая работу органа. Спасти мужчину удалось, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с тремя ножевыми ранениями в сердце.

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