Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Викулово за ночь не увеличился

Уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Викулово за ночь не увеличился и держится на отметке 1166 см. Об этом сообщает Telegram-канал администрации региона.

Отмечается, что уровень воды в Ишиме в селе Викулово за сутки поднялся на 3 сантиметра, на 8:00 часов (6:00 мск) воскресенья он составляет 1166 сантиметров.

Согласно данным гидрологических бюллетеней, изменений в уровне воды за ночь не произошло.

1 мая в тюменском селе Викулово уровень воды в реке Ишим поднялся до 1102 сантиметров, за день увеличившись на 42 сантиметра.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале заявил, что в Оренбуржье восстановят все разрушенные паводком объекты. Он рассказал, что в регионе продолжаются работы по восстановлению территорий от последствий паводка.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.