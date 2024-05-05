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Мужчина, которого связывают с терактом в «Крокусе», уехал из РФ в 2022 году

РИА Новости: мужчина, связанный с терактом в «Крокусе», уехал из РФ в 2022 году

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Николай Сурнов, которого связывали с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», покинул Россию в 2022 году сразу после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, Сурнов руководил гаражным кооперативом в подмосковном Королеве. Также он занимался ремонтом автомобилей, специализируясь на японских моделях.

«Он занимался «япошками», хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, «япошки». Нормальный был человек», — поделился один из собеседников агентства.

Другой собеседник добавил, что не видел мужчину в гаражном кооперативе уже два года. По его словам, после объявления частичной мобилизации он в один день собрался и уехал.

До этого Российский Красный Крест (РКК) на заседании Специальной комиссии определил комплекс долгосрочных мер поддержки семей пострадавших и жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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