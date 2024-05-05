Трамп назвал администрацию Байдена «гестапо»

Трамп на закрытом мероприятии сравнил администрацию Байдена с гестапо. Об этом сообщил телеканал NBC.

Говоря о судебных разбирательствах против него, он заявил, что «эти люди управляют гестаповской администрацией».

Экс-президент также назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории страны.

До этого Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, заявил, что администрация Джо Байдена тратит миллиарды долларов на размещение в гостиницах нелегальных мигрантов, но не заботится об американских военных.

Кроме этого, Трамп заявлял, что действующий глава государства не способен урегулировать ситуацию с массовыми пропалестинскими протестами в стране. Он подверг Байдена критике в связи с протестами в Колумбийском университете.

Ранее Трамп придумал, как помирить Россию и Украину.