В Белоруссии заявили, что Литва финансирует желающих свергнуть власть в Минске

Глава белорусского МИД Сергей Алейник рассказал РИА Новости, что Литва спонсирует желающих свергнуть власть в Белоруссии.

«Литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны», — поделился Алейник.

Он уточнил, что Минску известна информация о подготовке и финансировании таких военизированных формирований на территории Литвы.

До этого Алейник говорил, что эмоциональная реакция Литвы на данные КГБ Белоруссии о предотвращении атаки беспилотника на Минск с литовской территории дает понять, что Вильнюс причастен к этому.

По министра, белорусской стороне кажется, что эмоциональная реакция МИДа Литвы основана на том, что у литовских властей «рыльце-то в пушку».

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