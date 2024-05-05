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Захарова предупредила Прибалтику об ответных мерах в экономической и транзитной сферах

Захарова: РФ отреагирует на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прежде всего меры будут касаться экономической и транзитной сфер.

Она отметила, что уже принятые ответные шаги, в числе которых переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ, крайне негативно отразились на бюджетных поступлениях стран Прибалтики.

Захарова также заявила, что страны Прибалтики разорвали все межгосударственные связи с Россией из-за враждебной линии по отношению к Москве. По ее словам, Россия никогда не была инициатором разрыва дипломатических отношений с другими государствами, пытаясь «сохранить возможность для диалога», однако недружественные страны делают все возможное для осложнения нормального взаимодействия.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Эстония, Литва и Латвия потеряли все, чем гордился Советский Союз, в том числе флот, промышленность и транзит, и «сейчас катятся вниз».

Ранее в Прибалтике обеспокоились успехами России на Украине.

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