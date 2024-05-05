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Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Юрист Соловьев предупредил о сборе данных мошенниками через «соцопросы»

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Depositphotos

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что мошенники используют ложные соцопросы и маркетинговые исследования для сбора личных данных россиян.

По мнению эксперта, это связано с тем, что россияне неохотно раскрывают свои личные данные, отвечая на звонки и смс-сообщения. Однако они охотно принимают участие в соцопросах. Так мошенники собирают психологический портрет своей жертвы. Например, они предлагают потенциальной жертве перейти по ссылке и пройти соцопрос, за который обещано вознаграждение.

«Это фишинг, который в зависимости от мастерства аферистов может привести ко взлому мессенджеров и последующей утрате контроля над своим аккаунтом на портале Госуслуги», — пояснил юрист.

До этого в Сыктывкаре 55-летний врач потерял 1,8 млн рублей, пообщавшись с мошенниками. На телефонный номер мужчины по очереди звонили неизвестные, представлявшиеся якобы сотрудниками банка и ФСБ.

Ранее мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

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