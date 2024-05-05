Российские военные захватили украинский танк под Угледаром

Российский солдат с позывным Колесо рассказал, что военные группировки «Восток» Вооруженных сил РФ захватили на Угледарском направлении украинский танк Т-64. Об этом пишет ТАСС.

По словам бойца, танк подорвался на мине и остановился, после чего принял на себя удар FPV-дрона и залпы из разных орудий. Тем не менее, боевую машину можно отремонтировать для нужд российской армии.

«Машина попала на мину, слетела гусеница. Снаружи она несильно пострадала, внутри вся целая», — отметил Колесо.

Экипаж танка успел сбежать, а сам Т-64 уже эвакуировали в ремонтный цех. Боевую машину планируется восстановить и отправить на фронт, добавил боец.

3 мая немецкий журналист Кристоф Ваннер сообщил, что тысячи граждан России пришли посмотреть на трофейную технику НАТО, которую разместили на Поклонной горе в Москве. По мнению политолога из Германии Александра Рара, выставка западной трофейной техники в российской столице наносит Западу идеологический удар. Известно, что на выставке представлены американский танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Ранее российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams.