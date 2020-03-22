На АЭС в Китае произошел сбой в работе реактора
Один из реакторов атомной электростанции в китайском городе Хайян был отключен из-за неполадок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного управления по ядерной безопасности Китая.
В работе блока управления главного циркуляционного насоса (ГЦН) реактора произошел сбой, который привел к отключению насоса, говорится в заявлении. Отмечается, что после этого сработала система автоматического выключения реактора.
На данный момент выполнены все предусмотренные регламентом меры реагирования, рабочее давление и температура реактора стабилизированы.
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