Рогозин призвал построить новый корабль для орбитальных полетов

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал создать новый космический корабль для полетов на орбиту, пишет РИА «Новости».

«Я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций», — сказал Рогозин.

Россия использует космические корабли «Союз». Также идет строительство корабля «Орел».

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