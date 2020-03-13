Рогозин призвал построить новый корабль для орбитальных полетов
close
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал создать новый космический корабль для полетов на орбиту, пишет РИА «Новости».
«Я считаю крайне важным немедленно приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах, для эксплуатации наших новых орбитальных станций», — сказал Рогозин.
Россия использует космические корабли «Союз». Также идет строительство корабля «Орел».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Запуск корабля к Марсу перенесли из-за коронавируса
— Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну