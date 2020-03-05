Японская компания приступила к разработке вакцины от коронавируса

Японская фармацевтическая компания «Энджес» (AnGes) совместно с Университетом города Осака приступила к разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данная компания работает с ДНК-плазмидом HGF, внехромосомным самовоспроизводящимся генетическим элементом. С помощью данной технологии будет воспроизведена вакцина от коронавируса.

«Энджес» отметила, что такая вакцина будет сделана быстрее, чем вакцина из вирусного белка.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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