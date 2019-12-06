Ученые нашли связь между режимом сна и заболеваниями сердца

Учение из университета Колорадо в американском Боулдере выяснили, как режим сна влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает MedicalXpress.

Выяснилось, что недостаток сна может привести к проблемам с сердцем, даже при регулярных тренировках и отсутствия предрасположенности к генетическим заболеваниям, связанных с сердцем.

Ученые наблюдали в течение семи лет за 461 тысячью человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Согласно исследованию, те, кто спал от шести до девяти часов в сутки вероятность сердечного приступа была на 20% ниже тех, кто спал меньше шести часов. При этом у тех, кто спал больше девяти часов, вероятность приступа возросла на 34%.

Кроме того, исследование также показало, что для людей с высоким генетическим риском сердечного приступа сон от шести до девяти часов в сутки может компенсировать этот фактор на 18%.

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