Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что Индия потеряла связь с модулем «Викрам» миссии «Чандраян--2», который должен был сесть на поверхность Луны.

По его словам, снижение данного модуля осуществлялось согласно плану.

Он отметил, что до высоты в 2,1 километра функциональность аппарата была нормальной.

После этого, уточнил Сиван, связь посадочного модуля с наземной станцией была потеряна.

Как отмечается, «Викрам» должен был приземлиться на Луну в пятницу, 6 сентября, в 23.22 мск.

Ранее сообщалось, что Индия произвела успешный запуск космического аппарата «Чандраян-2», который должен доставить на Луну небольшой луноход.

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