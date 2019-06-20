Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Американский сенат провел закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает Politico.
Как отмечается, представители ВМС сообщили сенаторам об неопознанных объектах в небе, с которыми довелось встретиться американским пилотам.
По словам представителя сенатора Марка Уорнера, конгресс серьезно относится к данному вопросу, так как это касается, в первую очередь, безопасности американских пилотов.
«Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — отметила представитель сенатора.
Ранее американский лидер Дональд Трамп признался, что не верит в НЛО.