NASA прокомментировала появление запаха спирта на МКС

Представитель NASA Даниэл Хуот заявил, что американское космическое агентство подтвердило информацию о повышении уровня изопропилового спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС) в марте, передает РИА «Новости».

По его словам, повышенная концентрация вещества хотя и является интересным событием, не была значительной и не представляла риска для экипажа МКС.

«Команды (специалистов) продолжают изучать все источники изопропилового спирта на борту (МКС и Dragon-2), чтобы определить, что именно произошло», — добавил Хуот.

Ранее были названы версии появления запаха спирта на МКС.