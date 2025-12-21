Южная Корея провела с РФ закрытые консультации по отношениям с КНДР

Южная Корея впервые за долгое время провела консультации с РФ

Правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР, передает агентство News1.

«Южная Корея и Россия недавно провели в Москве переговоры за закрытыми дверями по вопросам ядерной программы Северной Кореи и другим актуальным проблемам региональной безопасности», — сообщают дипломатические источники издания.

По их информации, представитель МИД Республики Корея посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

Это первые за долгое время подтвержденные контакты между профильными чиновниками России и Южной Кореи по вопросам, связанным с КНДР, пишет издание, несмотря на то что в сентябре министры иностранных дел России и Южной Кореи Сергей Лавров и Цой Сон Хи провели встречу в Москве. Сеул, очевидно, считает, что Москва может сыграть решающую роль в возвращении Пхеньяна к диалогу, учитывая тесные связи России с Северной Кореей, отмечается в статье.

В сентябре министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён подчеркивал, что правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с Россией в целях защиты интересов южнокорейских компаний.

Ранее новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился немедленно восстановить каналы межкорейского диалога.