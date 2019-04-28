Отложен старт спутника «Глонасс» с Плесецка

Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесен на 27 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Старт был запланирован на 13 мая.

Источник не уточнил причину возможного переноса запуска, однако сказал, что замечаний к ракете-носителю «Союз-2.1б», разгонному блоку «Фрегат» и спутнику «Глонасс-М» нет, как нет замечаний и к стартовому комплексу в Плесецке.

Ранее сообщалось, что аппарат будет запущен с Плесецка для поддержания функционирования российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.