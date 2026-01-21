Срыв свадьбы и тотальный контроль. В чем обвинил родителей Бекхэм-младший?

Социальные сети взволновало заявление старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов, который обвинил родителей в манипуляциях, контроле и игре в «идеальную семью». В большом сообщении Бекхэм-младший рассказал, как его звездная мать пыталась сорвать свадьбу Бруклина с Николой Пельтц, а отец — игнорировал его во время своего дня рождения. С чего начался конфликт, что написал Бруклин Бекхэм в соцсетях и какая реакция на это последовала — в материале «Газеты.Ru».

Что написал Бруклин Бекхэм

Бруклин Пельтц-Бекхэм, старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов, впервые с 2022 года публично высказался о конфликтах в звездной семье. Мужчина обвинил родителей в манипуляциях и намеренном разрушении его жизни с супругой Николой Пельтц, американской актрисой, дочерью промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Молодые люди поженились в 2022 году и, по словам приближенных к семье источников, плохо ладят с четой Бекхэмов.

В соцсетях 26-летний Бруклин написал, что всю его жизнь родители контролировали сообщения в прессе. Они старались строить образ «идеальной семьи» с помощью показных постов и неискренних отношений на публике. С годами парень устал от того, что Бекхэмы-старшие готовы вовлечь в свою игру невинных людей. Долгое время он старался не выносить конфликт на публику, но потерял терпение после того, как его родители стали публиковать ложь о нем и его супруге Николе Пельтц в СМИ.

Evan Agostini/AP

По словам Бекхэма-младшего, родители пытались разрушить его отношения с Николой еще до свадьбы в 2022 году. За несколько недель до торжества отец и мать настаивали на том, чтобы Бруклин отказался от прав на свое имя и даже пытались подкупить его, но он отверг это предложение. А в последний момент Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невесты. В СМИ это преподнесли так, будто Никола сама предпочла другое платье бренду свекрови.

Также родителей не устроил план рассадки гостей: Бруклин и Никола решили пригласить няню и бабушку невесты за стол молодоженов, так как у обеих нет мужей. За это решение Виктория назвала сына «злодеем» и велела поставить стол Бекхэмов рядом с молодоженами. За ночь до мероприятия родственники заявили сыну, что Никола им не родня. В целом, девушка не раз сталкивалась с неуважительным отношением к себе со стороны Виктории.

Отдельно мужчина вспомнил эпизод, когда мать сорвала его свадебный танец перед множеством гостей.

«Марк Энтони вызвал меня на сцену перед 500 гостями, так как по расписанию должен был быть мой первый танец с женой. Но вместо этого на танцполе меня ждала мама. Она танцевала неподобающе, а я никогда не чувствовал себя настолько неловко и униженно», — написал Бруклин.

Сообщения инсайдеров о танце Виктории Бекхэм Еще в июне 2022 года инсайдеры действительно сообщили ряду СМИ, что странная ситуация со свадебным танцем имела место во время торжества. Тогда по просьбе Виктории без ведома молодоженов ведущий поменял танец пары на танец с матерью под ту же песню. Перед началом песни Марк Энтони (он исполнял You Sang To Me) объявил: «Самая красивая женщина в зале этим вечером, поднимайся — Виктория Бекхэм!» Зал был шокирован настолько, что наступила тишина. Но мать звездного семейства действительно поднялась с места и вышла на танцпол, где начала медленно танцевать с сыном. По словам инсайдеров, молодые так и не смогли простить ей этого поступка.

Через год после торжества пара сыграла новую свадьбу и обновила клятвы, чтобы запомнить день радостным и счастливым. В тот момент сын Бекхэмов решил не предавать огласке свое недовольство, но звездных родителей на церемонию все-таки не позвали.

brooklynpeltzbeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Когда Бруклин начал отстаивать свои права и права будущей супруги перед семьей, он подвергся нападкам со стороны родителей лично и через прессу. Младшие братья Ромео и Круз смеялись над ним в соцсетях, а позже заблокировали его. А Виктория то и дело приглашала в дом «женщин из прошлого» Бруклина, чтобы молодые почувствовали дискомфорт и, возможно, начали ссориться.

Также Бруклин вспомнил, как по приезде в Лондон на день рождения отца пара вынужденно провела неделю в гостиничном номере. Все это время Бекхэм-старший отказывался встретиться с сыном, за исключением масштабной вечеринки с сотней гостей и кучей камер. Когда же Дэвид наконец согласился пообщаться с Бруклином, то поставил условие: Николы быть не должно. Это стало своего рода пощечиной для парня. Приехав в Лос-Анджелес позже, семья Бруклина даже не захотела увидеть пару.

Парень признался, что в его семье любовь определяется тем, как быстро ты готов примчаться, чтобы появиться на семейном фото для образа «идеальной семьи», как часто готов посещать показы мод и вечеринки для демонстрации поддержки друг друга. Но образ не имеет ничего общего с реальностью, ведь когда Никола попросила Викторию помочь спасти бездомных собак из-за пожаров в Лос-Анджелесе, та отказала.

Также парень постарался развеять слухи о том, что жена им управляет. Бруклин отметил, что всю жизнь находился лишь под контролем родителей и мучился от сильной тревоги. Когда он отдалился от звездной семьи, тревога наконец исчезла, а сам он почувствовал покой и облегчение . Бекхэм-младший заключил, что хочет лишь мира, уединения и счастья для себя и своей новой семьи.

Виктория Бэкхэм с сыном Бруклином @victoriabeckham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Реакция членов семьи и близких

Громкое сообщение не осталось без внимания общественности. На данный момент Виктория Бекхэм не прокомментировала сообщение сына, а Дэвид Бекхэм высказался расплывчато.

«Я стараюсь воспитывать своих детей, ведь они совершают ошибки. Детям позволено ошибаться, так они учатся. Но, знаете, иногда нужно позволять им совершать эти ошибки», — отметил футболист в интервью CNBC.

Бекхэм-старший добавил, что всегда говорил о силе соцсетей. По его словам, она может быть применена как во благо, так и во вред.

В скандал вмешалась и любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос. Во время выступления футболиста за «Реал Мадрид» женщина была его личным ассистентом. В 2004 году она заявила о романе со спортсменом, а Виктория Бекхэм не стала комментировать эти слухи. Сейчас же Лоос поддержала Бруклина и его супругу Николу Пельтц.

«Я так рада, что Бруклин наконец-то заступился за себя и высказался публично! Мне было так жаль его бедную жену, ведь я слишком хорошо знаю, какими они могут быть! Правда всегда выходит наружу», — отметила женщина.

А вот звездный стилист Лесли Фремер, отвечающая за свадебный образ Николы Пельтц в 2022 году, усомнилась в словах Бекхэма-младшего. Она рассказывала, что свадебное платье от Valentino разрабатывали для Пельтц почти год, а невеста Бруклина дважды приезжала в Рим на примерки (Виктория Бекхэм ранее заявляла, что Пельтц отказывалась приезжать на примерки в Лондон). По словам Фремер, креативный директор бренда на тот момент Пьерпаоло Пиччоли был первым, к кому Пельтц обратилась для создания своего образа.

Общественная реакция

Сообщение Бруклина ожидаемо произвело эффект разорвавшейся бомбы в англоязычном интернете. Общественность в сети разделилась на два лагеря. Поклонники старших Бекхэмов назвали Пельтц «новой Меган Маркл», которая заставила Бруклина выпустить сообщение для привлечения внимания. Они предположили, что скоро молодые супруги выпустят шоу на Netflix, чтобы обогатиться на семейном конфликте.

Сторонники Бруклина и Николы, в свою очередь, уверены в том, что парень устал чувствовать давление, которое присуще звездной семье. Они пожалели Бекхэма-младшего, оказавшегося в гуще семейного раздора, и посоветовали не общаться с родителями. Это оказалось нетрудно для Бруклина, ведь еще в декабре 2025 года он заблокировал родственников. А Виктория отписалась от сына в соцсетях.

Своим сообщением первенец Бекхэмов случайно спровоцировал волну смешных роликов, посвященных танцам матери на свадьбе сына. В TikTok появились тысячи видео, где пользователи пытаются найти видео с громкой свадьбы, генерируют ролики с «дикими» танцами экс-участницы Spice Girls, а также пародируют танцы Виктории, предполагая, что именно такими действиями она могла опозорить сына.

К обсуждениям уже присоединились блогеры-миллионники и крупные СМИ, среди которых The Sun и Daily Mail UК. Они иронизируют над интернет-трендом и рассказывают историю конфликта матери и супруги Бруклина. Инсайдеры заявляют, что настоящий ролик с неподобающим танцем Виктории сохранился у молодоженов, но публиковать его они не планируют.

Конфликт Виктории Бекхэм и Николы Пельтц

Слухи о том, что Виктория и Никола не ладят, появились еще в 2022 году. По словам инсайдеров, причиной для конфликта стала именно история со свадебным платьем Пельтц. Сама Никола рассказывала, что чувствовала неприязнь со стороны Бекхэмов с самого начала отношений с их сыном. По сообщениям источников, приближенных к паре, Пельтц не хотела участия будущей свекрови в планировании праздника и свела общение с Викторией к минимуму.

Aude Guerrucci/Reuters

Конфликт достиг апогея, когда Виктория заявила, что не успеет доделать праздничный наряд в назначенный срок, и потребовала перенести свадебную церемонию. Пельтц не согласилась и появилась в особенный день в платье Valentino, которое выбрала с матерью. Об этом рассказала сама Никола в интервью Variety.

Слова невестки вызвали шок и удивление у старших Бекхэмов. Тогда Виктория и решила перестать общаться с Николой — не выкладывала с ней фото и игнорировала ее в социальных сетях.

По слухам, оказавшийся меж двух огней Бруклин заступался за свою супругу и пробовал поговорить с матерью, но не добился успеха. Тогда он решился на переезд в США и даже взял фамилию жены. Общественность шокировало, что Бруклин Пельтц-Бекхэм поставил родную фамилию на второе место, но парень так и не прокомментировал свое решение. Это разбило сердце матери, которая до случившегося была неразлучна с сыном — недаром Бруклина в сети называли «маменькиным сынком».

В том же 2022 году Бруклин и Никола появились на обложке гонконгской версии журнала Vogue. Также в издании было опубликовано их интервью, где Пельтц восторгалась собственной матерью, а Бруклин мечтал о детях. Тогда Виктория публично поздравила сына с попаданием на обложку журнала и написала «Горжусь!», а вот невестку оставила без внимания.

В разгоревшийся конфликт вступил отец семейства. Дэвид сказал Бруклину: «Мы никогда не ведем себя так в семье. Что будет дальше, зависит от тебя, но мы покончили с этой драмой», сообщали инсайдеры. Казалось бы, на время в семье наступил мир: Никола посетила показ Виктории, а та опубликовала фото с невесткой. В январе 2023 года экс-«перчинка» даже поздравила Пельтц с днем рождения в соцсетях, а именинница ответила ей благодарностью с тремя эмодзи сердца. А позже Виктория поздравила сына и его супругу с годовщиной свадьбы. Но мир продлился недолго.

На фоне скандала пользователи сети обратили внимание на ролик 2023 года, где семья позировала фотографам на премьере документального фильма «Бекхэм» от Netflix. Тогда на премьеру пришли Бруклин и Никола. Фанаты отметили, что девушка выглядела заплаканной и бросала на свекровь недовольные взгляды, а Виктория игнорировала стоящую рядом невестку. Тогда пользователи встали на сторону Пельтц и ужаснулись: что же происходит в звездной семье без камер, если Виктория такая грубая даже на публике?

Харпер, Дэвид, Виктория Бекхэм, Бруклин и Никола Пельц-Бекхэм на премьере документального фильма «Бэкхэм» от Netflix IMAGO/Steve Vas/Global Look Press

Стороны не прокомментировали случившееся и продолжили вести аккаунты как ни в чем не бывало. В 2024 году Виктория публиковала видео танцев на пляже с невесткой, поздравила ее с днем рождения и даже позировала в обнимку с Николой на премьере фильма «Лола», где сыграла Пельтц. Но в апреле отношения женщин снова дали трещину: Никола не появилась на вечеринке по случаю 50-летия Виктории, так как ухаживала за своей больной бабушкой.

В марте 2025 года возникли новые слухи о конфликте в семье. Бруклин и Никола пропустили показ бренда Виктории и не поздравили ее с Днем матери. Огня добавил инсайдер таблоида TMZ, сообщив о том, что Никола считает родителей мужа «токсичными». А уже в июне СМИ опубликовали информацию о прекращении контактов старшего сына с родителями.

Спустя три года отношения внутри семьи не улучшились. Более того, фанаты заметили, что Бруклин свел татуировки, посвященные матери. Вместо надписей рядом с сердцем появились букет цветов и дракон. Никто из участников конфликта не прокомментировал это. Однако в октябре 2025 года Виктория публично подколола невестку, заявив, что «нужно быть полным кретином», чтобы не ладить с Бекхэм.

Известно, что сейчас Бруклин общается с семьей супруги больше, чем со своей. Он заявил, что будет контактировать с родителями только через адвокатов. Сейчас его новая семья — Никола и ее отец Нельсон Пельтц. Бруклин регулярно появляется на семейных застольях Пельтцев и показывает родственников в соцсетях. Он планирует открыть бургерную Beck's Buns, главным инвестором выступает его тесть.