Путин оценил вопросы на прямую линию

Вопросы, поступающие от граждан на прямую линию, являются важнейшим индикатором для государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином, передает сайт Кремля.

«Вопросы, которые поднимают граждане, — это не только важнейший индикатор. Где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», — сказал глава государства.

Путин добавил, что всего на прямую линию поступило более 3 млн обращений. По его словам, большинство вопросов касались социальной политики. При этом все поступившие обращения обрабатываются и передаются в профильные ведомства для последующего принятия решений, подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что искусственный интеллект позволил значительно ускорить обработку вопросов для прямой линии. Теперь процесс занимает «считанные минуты», уточнил Путин.

