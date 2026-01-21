Размер шрифта
Путин оценил вопросы на прямую линию

Путин: вопросы на прямую линию являются важнейшим индикатором для государства
Гавриил Григоров/РИА Новости

Вопросы, поступающие от граждан на прямую линию, являются важнейшим индикатором для государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином, передает сайт Кремля.

«Вопросы, которые поднимают граждане, — это не только важнейший индикатор. Где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», — сказал глава государства.

Путин добавил, что всего на прямую линию поступило более 3 млн обращений. По его словам, большинство вопросов касались социальной политики. При этом все поступившие обращения обрабатываются и передаются в профильные ведомства для последующего принятия решений, подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что искусственный интеллект позволил значительно ускорить обработку вопросов для прямой линии. Теперь процесс занимает «считанные минуты», уточнил Путин.

Ранее россияне высказали мнение по поводу прямой линии Путина.

