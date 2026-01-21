Размер шрифта
В Ярославле мужчина разгромил магазин и порезал покупательницу ножницами

В Ярославле мужчина с ножницами напал на женщину в магазине 
В Ярославле мужчина с ножницами напал на женщину в магазине после того, как устроил там дебош. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером 19 января в магазине на улице 8 Марта. По данным полиции, посетитель начал вести себя неадекватно: лег на пол, кричал и сбрасывал товары с полок. Когда 60-летняя покупательница сделала ему замечание, он схватил ножницы, лежавшие у кассы, и приставил их к шее женщины.

Очевидцы происшествия скрутили нападавшего и передали его прибывшим полицейским. Личность подозреваемого установлена — им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Башкирии мужчина устроил погром в кафе. Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся. На допросе мужчина признался в краже, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный россиянин украл игрушки из автомата и раздал прохожим.
 
