В Совфеде рассказали о последовательных мерах против Telegram в России

Меры ограничения в отношении мессенджера Telegram вводятся в России последовательно из-за отказа сервиса выполнять требования по борьбе с преступлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артема Шейкина.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ», — сказал сенатор.

Он отметил, что иностранные мессенджеры используются для организации терактов, мошенничества и других преступлений.

В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводятся ограничения: не работают аудио- и видеозвонки, замедляется передача медиафайлов. Шейкин добавил, что это позволяет пользователям перейти на другие сервисы, и рекомендовал в качестве альтернативы национальные мессенджеры.

17 января член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил, что в РФ в настоящее время нет угрозы блокировки Telegram.

Ранее суд обязал Роскомнадзор удалить из App Store сервис для изменения голоса во время звонков.