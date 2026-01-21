Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

«Выкатила мне ультиматум»: жена не пустила Джигурду на праздник к Волочковой

Шоумен Джигурда признался, что Анисина не отпустила его на юбилей к Волочковой 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27676489_rnd_7",
    "video_id": "record::92692a13-81cd-42f1-9047-a1359ead2b3e"
}

Российский актер Никита Джигурда опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дистанционное поздравление к Анастасии Волочковой, поскольку на публичное празднование 50-летия балерины шоумена «не отпустила» супруга Марина Анисина.

Джигурда рассказал, что изначально планировал быть на торжестве и даже пообещал Волочковой свое присутствие. Однако его планы изменились, когда об этом узнала Анисина.

«Моя богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум», — сказал Джигурда.

По словам шоумена, супруга пригрозила ему разводом, а также пообещала выставить его вещи («чтобы я с ними переехал жить к Волочковой»), если он не последует ее просьбе.

«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!» — подытожил Джигурда.

В поздравлении шоумен сыграл на гитаре песню о Волочковой, подчеркнув ее «божественный» статус.

Напомним, экс-прима Большого театра отметила юбилей накануне. С чего начала свой путь к славе Анастасия Волочкова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шоумен Отар Кушанашвили признался, что переживает за Волочкову.
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+