Названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, сколько будет стоить строительство и первый запуск новой российской сверхтяжелой ракеты «Енисей», передает РИА «Новости».

По его словам, Россия за ракету отдаст не менее 740 млрд рублей.

«Но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем», — пояснил Рогозин.

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Ранее сообщалось, что выбран окончательный облик сверхтяжелой ракеты «Енисей».

Ракету планируют построить к 2028 году. Ее первый полет состоится через девять лет.