Источник: владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты
Российская компания S7 Space, которая владеет космодромом «Морской старт», намерена остановить выполнение контракта на производство украинских ракет-носителей «Зенит». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, компания уведомила об этом украинское предприятие «Южмаш».
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Как отмечается, речь идет о контракте на производство 12 ракет «Зенит».
Ранее сообщалось, что Казахстан принял от России инфраструктуру для запусков ракет «Зенит» на Байконуре.