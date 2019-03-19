Впервые лауреатом главной математической премии стала женщина

Впервые лауреатом Абелевской премии, присуждаемой за вклад в область математики, стала женщина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, профессор Техасского университета Карен Уленбен была удостоена математической награды за «достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем».

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По заявлению норвежской Академии наук, которая присудила награду 76-летнему профессору, Уленбек внесла существенный вклад в геометрию и математическую физику.

По словам самой Уленбек, она была «напугана и потрясена», узнав, что ей присудили награду.

Ранее сообщалось, что в Осло вручили Нобелевскую премию мира.