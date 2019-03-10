Семья Стивена Хокинга выдвинула обвинения в адрес его сиделки

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Семья всемирно известного ученого Стивена Хокинга выдвинула обвинения против медсестры Патриции Дауди, которая около 15 лет ухаживала за ученым, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник.

По словам источника, обвинения в отношении сиделки «достаточно серьезные». Однако детали пока не разглашаются. Кроме того, представителям СМИ запретили присутствовать на слушаниях.

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«Слушания, которые в конечном итоге решат ее судьбу, сейчас продолжаются, но проходят за закрытыми дверями. И вполне вероятно, что они никогда не будут обнародованы», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что бывшую сиделку Стивена Хокинга отстранили от работы.