Бывшую сиделку Стивена Хокинга отстранили от работы

Медсестру Патрицию Дауди, которая в течение 15 лет осуществляла уход за всемирно известным ученым Стивеном Хокингом, отстранили от работы. Об этом пишет Daily Mirror.

Как отмечается, ее подозревают в серьезных нарушениях при осуществлении ухода за физиком-теоретиком.

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По данным издания, Совет по медицинским сестрам и акушеркам проводит закрытые слушания, которые должны завершиться к концу марта. Он решает вопрос о том, может ли она продолжать вести практику. Уточняется, что разбирательство началось после жалобы со стороны семьи Хокинга.

Ранее сообщалось, что первая жена Стивена Хокинга раскритиковала биографический фильм о нем.