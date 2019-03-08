В Германии нашли места массовой казни советских и польских граждан

Во время раскопок в Арнсбергском лесу на западе Германии было найдено более 400 предметов, которые свидетельствуют о массовых казнях советских и польских граждан. Об этом сообщает NTV со ссылкой на директора Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиаса Лёба.

Как отмечается, исследователи обнаружили бытовые предметы, в частности, посуду, одежду, обувь, советские монеты.

По данным экспертов, казни происходили в конце Второй мировой войны, в марте 1945 года. В результате этих событий были убиты не менее 208 рабочих. Уточняется, что их использовали на принудительных работах.