Россия вводит неотложные меры против кори

Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу надзорной службы Анну Попову.

Как отмечается, документ должен вступить в силу 11 марта 2019 года.

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Уточняется, что речь идет о дополнительной иммунизации населения, а также осуществляющих трудовую деятельность иностранных граждан, которые не привиты против кори.

Подчеркивается, что в России по итогам 2018 года статистика по кори составляла 17 случаев на миллион.

«Несмотря на такие показатели в России, мы все равно работаем по кори», — подчеркнула Анна Попова.

Ранее сообщалось, что стали известны страны с самым высоким уровнем заболевания корью.