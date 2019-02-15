В NASA рассказали о роли российского «Союза» в освоении Луны

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Российские космические корабли «Союз» предоставляют огромное преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) на низкой околоземной орбите, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Национального управления США по по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечается, они могут быть очень полезны для освоения Луны.

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«Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — рассказала представитель NASA.

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассмотрит вопрос модификации пилотируемого корабля «Союз» для полета на Луну по заказу NASA.