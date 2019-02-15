В NASA рассказали о роли российского «Союза» в освоении Луны
Российские космические корабли «Союз» предоставляют огромное преимущество при обслуживании Международной космической станции (МКС) на низкой околоземной орбите, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Национального управления США по по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Как отмечается, они могут быть очень полезны для освоения Луны.
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«Хотя обсуждения пока находятся на ранней стадии, применение отличающихся друг от друга альтернативных систем и резервных транспортных мощностей может быть полезно для исследования Луны», — рассказала представитель NASA.
Ранее сообщалось, что Роскосмос рассмотрит вопрос модификации пилотируемого корабля «Союз» для полета на Луну по заказу NASA.