Три солнца появились над Екатеринбургом

В небе над Екатеринбургом появились «три солнца», передает РИА «Новости» со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шепоренко.

Как отмечается, речь идет о необычном оптическом явлении — гало (светящееся кольцо, появляющееся вокруг источника света. — «Газета.Ru»), которое образовалось из-за низкой температуры.

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«В морозном воздухе содержатся ледяные кристаллы, через которые идет преломление солнечных лучей. Это приводит к такому эффекту гало. Сейчас солнце низкое, поэтому гало можно наблюдать продолжительное время», — пояснила Шепоренко.

Подчеркивается, что утром во вторник, 5 февраля, в Екатеринбурге температура опустилась до -34°С, в области — до -41°С.

Ранее стало известно, какие астрономические явления ожидаются в 2019 году.