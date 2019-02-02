Выбран окончательный облик сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что в Роскосмосе окончательно определились с тем, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, в настоящее время в ведомстве рассматривают только один вариант ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Речь идет о шести боковых блоках с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Проект был предложен самарским РКЦ «Прогресс».

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Уточняется, что главный вопрос заключается в выборе схемы старта ракеты. Первый вариант предполагает запуск двигателя в первые секунды полета, а при втором – двигатель запускается через некоторое время.

«Обе схемы призваны сэкономить топливо в центральном блоке «сверхтяжа», но более предпочтительной является первая схема», — заявил источник.

Ранее в Роскосмосе заявили о готовности создать сверхтяжелую ракету.