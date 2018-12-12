Источник рассказал, как герметик попал в дыру в «Союзе»

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Обнаруженный космонавтами в отверстии «Союза МС-09» черный герметик, попал туда при ремонте в августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в августе космонавты использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, в ходе ремонта корабля изнутри.

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Как отмечается, пыль, ворсинки и вкрапления, которые космонавты заметили около отверстия, также могут быть частью этой «заглушки».

Ранее сообщалось, что российские космонавты вернулись на МКС после вскрытия обшивки «Союза».