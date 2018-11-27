Ученые: у сыновей отцов-курильщиков на 50% меньше сперматозоидов

У сыновей курящих мужчин количество сперматозоидов понижено на 50% по сравнению с сыновьями некурящих, выяснили исследователи из Лундского университета в Швеции. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Участниками исследования стали 104 молодых человека 17-20 лет. Изучив образцы их спермы, исследователи сделали поправки на курение матери, курение самих участников и другие факторы. Оказалось, что курение отца приводит к снижению числа сперматозоидов у сына в полтора раза.

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В отличие от яйцеклеток, гаметы (половые клетки) отца делятся на протяжении жизни, а в момент деления могут появляться мутации, поясняют ученые. Табачный дым содержит множество веществ, которые провоцируют мутации, что делает сперму курящего мужчины менее качественной.

«Я удивлен, что, даже с учетом материнского курения, курение отца влияет так сильно, — отмечает ведущий автор работы Джонатан Акселссон. — Мы знаем, что существует связь между количеством сперматозоидов и шансами на беременность, так что это может повлиять на возможность для таких мужчин иметь детей в будущем».

Исследователи затрудняются назвать точную причину таких изменений и отмечают, что для понимания их механизмов необходимы дальнейшие исследования. Также они обращают внимание на то, что курение отца приводит и к другим серьезным последствиям, в частности, к порокам развития у детей и сокращение репродуктивного возраста у девочек.