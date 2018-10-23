Глава NASA назвал сроки новой отправки американского экипажа на «Союзе»

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что США планируют в декабре отправить свой экипаж на Международную космическую станцию (МКС) на российском «Союзе», передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к новому запуску, осуществляется планирование и перегруппировка сил.

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«В предстоящие полтора месяца будет несколько запусков российских ракет, и мы определенно планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете «Союз» на МКС», — заявил Брайденстайн.

Он также назвал инцидент с российским «Союзом» «самым успешным из неудачных», поскольку российский и американский космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг благополучно вернулись на Землю. Брайденстайн подчеркнул, что космонавты не рады досрочному возвращению и «не могут дождаться следующего полета».

Ранее глава NASA назвал отношения России и США в космосе «крепкими, как никогда».