Зонд NASA для изучения Солнца прислал первый снимок

Зонд Parker Solar Probe, который американское космическое агентство NASA запустило 12 августа, прислал свой первый снимок. Об этом сообщается на сайте NASA.

Снимок был сделан инструментом Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR), который спрятан за тепловым щитом. WISPR использует две камеры: на опубликованном изображении левый снимок снят на 58-градусном поле обзора одной из них, а правый правый — на 40-градусном.

Данная фотография является тестовым снимком и демонстрирует, как работает WISPR.

Ранее сообщалось, что NASA запустило зонд для изучения Солнца.

We have first light data from all four of #ParkerSolarProbe's instrument suites!



This image is from the WISPR suite, which will use its two telescopes to image structures in the Sun's corona. Get the details and see the rest of the data: https://t.co/YrH9KXnQAg pic.twitter.com/Dfs5JiLzu0