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Пропавшая в Новосибирске туристка оказалась дочерью депутата

Пропавшая в Новосибирске туристка оказалась дочерью депутата алтайского ЗАКСа

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Shutterstock

Пропавшая в Новосибирске 18-летняя туристка Диана Конева оказалась дочерью депутата Новоалтайского городского собрания депутатов Елены Коневой. Об исчезновении дочери NGS.RU рассказала сама женщина.

Диана была студенткой Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева и училась на третьем курсе. Занятия она перестала посещать в понедельник, 22 апреля, через шесть дней после совершеннолетия.

«На борт села с подружкой, которую отчислили на первом курсе. Вылетели…это оперативники нашли, что они вместе в самолете. Прилетели в Сочи, вышли из аэропорта», — рассказала Елена.

Местоположение девушки неизвестно. Перед пропажей она предупредила, что с ней все хорошо, а также сообщила знакомым, что не хочет общаться с матерью. Мать девушки, с которой та вместе улетела в Сочи, заявила, что девушки могли отправиться на заработки.

«В настоящее время на поиск ребенка ориентирован весь личный состав», — сообщили в МВД Краснодарского края.

До этого в Краснодаре девушка-подросток пропала после ссоры с матерью из-за учебы.

Ранее в Краснодаре пропала тайно приехавшая туда 19-летняя москвичка.

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