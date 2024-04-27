В Оренбурге семья поселила на балконе соседского коня, чтобы спасти его от наводнения

Семья в Оренбурге спасла от наводнения соседского коня, поселив его на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Жители частного сектора решили спасти коня, которого соседи оставили на участке, когда эвакуировались из-за приближающегося наводнения. Они завели животное к себе домой, сделав на первом этаже некое подобие стойла, а когда вода стала прибывать, заманили его на второй этаж, насыпав дорожку из овса.

Семья даже сделала коню специальную лежанку на балконе, поэтому когда вода ушла, он наотрез отказался покидать убежище. Чтобы вернуть его на волю, оренбуржцы вызывали эвакуатор, после чего постояльца аккуратно сняли с балкона, пристегнув ремнями.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за начала весенних паводков. Уровень воды в реке Урал превысил 11 метров при опасном значении в 930 сантиметров. В городе подтопило около 5,5 тыс. домов, из которых более 50 — жилые многоэтажки. С затопленных улиц эвакуировали свыше 1,7 тыс. человек.

Ранее на россиянина, который пытался удивить жену лошадью, составили протокол о хулиганстве.