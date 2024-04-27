В Белоруссии заявили о вербовке белорусов и россиян странами Балтии

Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска предпринимают попытки завербовать россиян и белорусов. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов, передает БЕЛТА.

По его словам, в действующих пунктах пропуска со стороны балтийских государств ужесточены контрольные мероприятия для указанной цели.

Также Молостов сообщил, что пограничники Белоруссии с начала 2024 года зафиксировали семь случаев нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины.

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей речи на Всебелорусском народном собрании заявлял, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.