В Роскосмосе рассказали, когда ждать кадровых перестановок в ракетно-космической отрасли
Роскосмос в конце июня объявит о кадровых перестановках в корпорации и ракетно-космической отрасли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко.
Он отметил, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце июня также объявит новые дальнейшие планы госкорпорации.
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«Продолжается процесс ревизии, и руководство госкорпорации принимает решения по этому поводу. О структуре изменений будет объявлено руководителем госкорпорации «Роскосмос» в конце июня на конференции молодых ученых», — сказал Устименко.
Ранее Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий Роскосмоса произойдут «точечные» перестановки, решение о них будет принято после «глубокого» обсуждения.