Россиянин получил восемь лет за финансирование терроризма

СК Брянска: мужчина осужден на 8 лет по статье о финансировании терроризма

Жителю Брянска дали восемь лет заключения по статье о финансировании терроризма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

Как установили следствие и суд, житель Брянска в период с мая 2023-го по февраль прошлого года перечислял деньги электронный кошелек, используемый на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом.

«Преступление выявлено и пресечено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального управления МВД России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два года мужчина проведет в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

До этого в республике Хакасия местного жителя оштрафовали на 450 тысяч рублей по этой же статье. Как установили следствие и суд, в 2021-м и 2022-м годах мужчина из Саяногорска после просмотра видео в Сети трижды перевел деньги организации, признанной в России террористической в 2025 году.

