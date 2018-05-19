Абэ выйдет на связь с МКС во время визита в Россию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию выйдет на связь с экипажем Международной космической станции, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с программой премьера.

Абэ 25-26 мая посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Кремля, 25 мая японский премьер в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

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«На 26 мая запланирован сеанс связи господина Синдзо Абэ с экипажем МКС», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что международная космическая станция (МКС) может получить лазер для «отстрела» космического мусора.