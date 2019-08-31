«Немцы подвергаются террору»: как Гитлер начал Вторую мировую. ОНЛАЙН

Гитлер приказал идти на Восток: 80 лет назад началась Вторая мировая война

Ранним утром 1 сентября 1939 года войска Германии вторглись в Польшу, начав Вторую мировую войну. «Газета.Ru» рассказывает о первых боевых действиях в формате исторического онлайна.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять