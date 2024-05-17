Член СПЧ утверждает, что Лия Заурбекова покинула РФ

Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов утверждает, что чеченская девушка Лия Заурбекова покинула территорию России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала Baza, неизвестные окружили московский отдел полиции, где, предположительно, находилась девушка из Чечни, пытавшаяся сбежать из дома. Причиной побега, по ее словам, послужила то, что она подвергалась психологическому и физическому насилию.

Позже стало известно, что девушка покинула отделение. Алексей Мельников из Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что Лия Заурбекова уехала из ОМВД по району Нагатино-Садовники отдельно от своих родственников.

«Согласно моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Официальное подтверждение от самой девушки остается вопросом времени», — написал Ионов в Telegram-канале.

Ионов подчеркнул, что данный случай связан с семейным конфликтом, и что право на личную жизнь и свободу действий защищено Конституцией. Он также отметил, что на данный момент нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов девушки, которые могли бы быть преследованы по закону.

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