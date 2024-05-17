В ЦИК ответили на жалобу на логотип выборов

Жалоба на то, что логотип единого дня голосования 2024 года якобы является экстремистским — параноидальное измышление. Об этом заявил председатель Центрального избирательного комитета Элла Памфилова в Telegram-канале комитета.

«Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников. Сегодня Генпрокуратура России уже высказала свою позицию по отношению к источнику распространения провокационной информации», — заявила Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что представленный логотип пока является только проектом. На логотип пожаловался московский депутат от округа Басманный Павел Иванов, который утверждает, что представленный логотип якобы является схожим со старой символикой штабов Навального (организация запрещена в России).

До этого председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова продемонстрировала на заседании комиссии проект официального логотипа предстоящего в сентябре текущего года единого дня голосования.

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов пройдут в сентябре.