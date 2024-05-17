Россияне объяснили привычку постоянно бегать к холодильнику

Каждый третий россиянин, работающий из дома, постоянно бегает к холодильнику. Они делают это, чтобы отвлечься и отдохнуть. Еще 16% поступают так чисто от скуки. Это показал опрос ХОЛОДИЛЬНИК.РУ и компании Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

75% опрошенных заверили, что подходят к заветному шкафу не часто — только тогда, когда нужно что-нибудь положить или взять. Еще 18% — раз в пару часов или того реже. И только 7% подбегают чуть ли не каждые пять минут.

16% признались, что открывают холодильник от скуки, 32% — чтобы отвлечься, когда работают дома, а 56% — когда нужно что-нибудь пожевать, а хочется этого постоянно.

Тем временем 33% раздражаются, когда все время к холодильнику подбегает кто-нибудь из домашних. 55% рассказали, что относятся к такому нейтрально, так как сами такие же. А 12% вовсе не злятся, поскольку живут одни.

На вопрос о причинах регулярных пробежек к холодильнику большинство (46%) ответили с юмором — ждут, когда там «появится» что-нибудь вкусное. Еще почти треть (26%) не может смириться с тем, что внутри ничего вкусненького нет. А у 32% это действительно вредная привычка.

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